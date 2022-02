Meteo - Le temps se rafraîchit

(Belga) Un front froid traversera lentement notre pays, jeudi, à partir du littoral avec des périodes de pluie, parfois modérée par endroits, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra graduellement plus sec sur la moitié nord-ouest du territoire. Il fera plus frais avec des maxima de 4 à 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 6 à 8 degrés ailleurs. Le vent sera modéré.

Dans le courant de la soirée, les pluies se transformeront graduellement en neige (fondante) sur les régions de l'Ardenne situées au-dessus de 400 m d'altitude. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et 5 degrés au littoral. Le vent sera généralement modéré dans l'intérieur des terres mais soufflera assez fort à la côte, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. (Belga)