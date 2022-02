Comment l'apparition du format de poche a révolutionné le marché du livre?

Notre expert en économie Bruno Wattenbergh nous explique ce jeudi matin comment l'apparition du livre en format de poche a révolutionné le marché.

Le 9 février 1953, Henri Filipacchi, le Secrétaire Général des éditions Hachette, lance une nouvelle collection appelée: "Le Livre de Poche". Le format est beaucoup plus petit, mais surtout le prix est de trois à quatre fois moins cher que le livre classique. Et ces livres vont bouleverser le monde de l'édition. On peut même parler rétrospectivement d’un qualificatif fort à la mode, celui de disruption.

Disruption … en effet, on a un peu l’impression que ce mot est utilisé à tort et à travers … Qu'est-ce qu’est une disruption?

"Disrumpere" en latin veut dire briser ou rompre. Dans le monde des affaires disrupter veut dire casser les principes d’un marché, les paradigmes d’un marché, les règles.

En stratégie d’entreprise, on va "disrupter" un marché lorsque l’on va trouver une configuration innovante qui permette de toucher un marché plus grand grâce notamment à un prix plus contenu ou à une formule de prix différente. Et c’est exactement cela qu’a fait Hachette avec son nouveau Livre de Poche.

Pourquoi et comment?

La recette du Livre de poche, c’est la réimpression d’un ouvrage à succès. Par contre, tout le reste change. Format réduit plus pratique à manipuler où que l’on soit ou à mettre dans la poche. Prix réduit, mais pour une qualité moindre, le livre n’est plus relié, mais collé grâce à de nouvelles machines britanniques et imprimé sur de grandes rotatives.

Couverture flamboyante à la place d’une couverture avec juste un titre et le nom d’un auteur, un mode de distribution directement inspiré de la presse. Bref, un objet taillé pour les 30 glorieuses de l’après-guerre et la démocratisation de la culture via un marché de masse.

Quel est le premier ouvrage qui sort en Livre de Poche?

Koenigsmark du romancier à succès de l'entre-deux-guerres Pierre Benoit qui a aussi écrit l’Atlantide … ou le Roi Lépreux. Mais … ce n’est pas tout-à-fait vrai ce que je vous raconte…

Beaucoup de disruptions sont souvent des extrapolations de modèles existants. Et en effet, Le Livre de Poche existait avant le lancement par Hachette, mais c’était une petite niche. Vous avez une idée pourquoi les livres étaient plus petits ? De poche ?

Non?

Vous allez rire. Les premiers livres de poche non officiels sont des narrations dans un genre érotique ou même des ouvrages politiques imprimés à Bruxelles en 1830. Ce format permettait de cacher le livre derrière une brique ou en poche, pour que celui-ci ne soit découvert par personne. Hachette a eu le nez fin en s’inspirant de ces niches pour développer cette fois un grand marché.