Grande première dans la famille royale: Albert II et la princesse Delphine assisteront ensemble à un événement officiel

Comme l'a indiqué le Palais dans un communiqué, le 17 février prochain, les membres de la famille royale assisteront à la messe annuelle en mémoire des membres défunts à l'église Notre-Dame de Laeken. Pour la première fois, Albert et Delphine seront tous les deux présents à l'événement.

"Leurs Majestés le Roi et la Reine, Leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine Paola et Leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz, le Prince Laurent et la Princesse Claire, la Princesse Delphine et M. James O'Hare, et la Princesse Léa, assistent, le 17 février 2022, à la messe annuelle en mémoire des membres défunts de la Famille Royale. La cérémonie se déroule en l'église Notre-Dame de Laeken", a indiqué le Palais royal dans un communiqué ce jeudi matin.

Une annonce qui n'est pas passée inaperçue puisque, pour la première fois, le roi Albert II et la princesse Delphine de Saxe-Cobourg seront tous les deux présents à l'événement. Une activité officielle où père et fille seront réunis, ce qui n'est, à ce jour, pas encore arrivé.

La princesse Delphine avait en effet été présente lors du défilé du 21 juillet mais Albert II, lui, n'était pas là. Puis lors du Te Deum en novembre à la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, c'était Albert II qui avait honoré par sa présence, mais pas sa fille.

S'agira-t-il de retrouvailles entre père et fille depuis leur rencontre officielle le 25 octobre 2020, date à laquelle la princesse Delphine avait été reçue au château de Belvédère par Albert et Paola? En tout cas, il semble que, depuis lors, Albert II a eu l'occasion de rencontrer ses petits-enfants, Oscar et Joséphine.