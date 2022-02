Sommet mondial Handicap sur le thème de la promotion des droits du 15 au 17 février

(Belga) Le deuxième Sommet mondial sur le handicap, co-organisé par les gouvernements de Norvège et du Ghana, en collaboration avec l'International Disability Alliance (IDA), se tiendra en ligne du 15 au 17 février 2022. L'objectif sera de créer un nouvel élan politique pour les droits des personnes handicapées. L'association Handicap International a l'ambition d'y mettre en valeur plusieurs thématiques, à savoir l'éducation inclusive, la santé inclusive et l'aide humanitaire inclusive.

Un milliard de personnes dans le monde ont un handicap, soit 15% de la population mondiale, rappelle l'organisation. Cependant, entre 2014 et 2018, moins de 2 % de l'aide internationale était inclusive. Plus de 32 millions d'enfants handicapés dans le monde n'ont pas accès à l'enseignement. Handicap International oeuvre notamment auprès des systèmes éducatifs locaux pour former les enseignants à inclure les élèves handicapés et travaille à la défense des efforts de financement, afin de renforcer les systèmes d'éducation inclusive. Dans le secteur de la santé, Handicap International s'engage surtout pour la défense de la Santé et des droits sexuels et de la reproduction. L'augmentation du nombre de ces catastrophes en raison du changement climatique va augmenter la vulnérabilité des personnes handicapées. A cet égard, d'ici 2025, l'organisation va mettre au point, tester et partager deux boîtes à outils destinées aux professionnels du terrain et trois enseignements tirés d'études de cas.