Le comité de concertation pourrait décider du passage en code orange: voici tout ce qui changerait

A la veille du comité de concertation, le nombre de contaminations par jour a fortement baissé. 26.000 cas positifs en moyenne sur les 7 derniers jours. Le nombre d'entrées à l'hôpital diminue également. La tendance est positive, ce qui incite les politiques à passer en code orange.

Que signifie ce code? Qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui ne changera pas?

Le changement le plus important concerne sans aucun doute le secteur de la nuit totalement à l'arrêt aujourd'hui. En phase orange, les boîtes de nuit peuvent rouvrir sans heure de fermeture imposée. Le personnel lui doit porter le masque. La présentation du Covid Safe Ticket est obligatoire, accompagnée éventuellement d'un test rapide. Si la qualité de l'air ne permet pas d'accueillir tout le monde, la capacité d'accueil est fixée entre 60 et 90% maximum.

En ce qui concerne l'horeca, le secteur peut rester ouvert au-delà de minuit, il n'y a plus d'heure de fermeture imposée. Seul le personnel doit porter le masque. Les clients sont exemptés, même lorsqu'ils se déplacent dans l'établissement. La présentation du Covid Safe Ticket reste obligatoire. La consommation debout au bar est à nouveau possibles. Fini les tables de 6 personnes maximum, mais des plafonds restent possible si la distance sociale et l'assainissement de l'air ne peuvent être respectés.

Pas de changement majeur pour les théâtres, cinémas et compétitions sportives avec public. Le masque reste obligatoire pour le personnel et les clients. La présentation du Covid Safe Ticket doit être exigée à partir de 50 personnes en intérieur. Ces événements peuvent aussi avoir lieu en extérieur. Dans ce cas, le masque est facultatif et le Covid Safe Ticket est obligatoire à partir de 100 personnes.

Les animations pédagogiques et les stages peuvent toujours avoir lieu. En intérieur, la jauge est limitée à 200 personnes maximum au lieu de 100 participants actuellement.