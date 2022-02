Elia démonte des conducteurs électriques et des pylônes dans le Condroz liégeois: "Une liaison de 15 kilomètres"

Depuis le début du mois, les équipes d'Elia s'emploient à démonter une liaison électrique aérienne située dans le Condroz Liégieos.

Si les câbles ne sont plus opérationnels depuis 2013 et donc hors tension, les risques d'induction sont malgré tout importants à cause des autres lignes situées à proximité. Il faut donc rester prudent.

La ligne située dans la campagne du Condroz traverse plusieurs communes...

Catherine WOJCICKA, responsable communication infrastructure pour Elia: "Cette liaison fait une longueur de 15 kilomètres. Elle s'étend sur les communes de Huy, Modave, Nandrin et Neupré et est composé de 46 pylônes."

Une fois que ce travail sera effectué, le gestionnaire du réseau d'électricité procèdera à l'enlèvement des pylônes. Il y en a 46 qui devraient être démontés. Le démontage devrait durer au moins 3 mois. Et ne devrait pas avoir d'impact sur le quotidien des riverains.