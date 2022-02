Les riverains n'en peuvent plus: la commune d'Ans prend une décision radicale contre les fauteurs de trouble

Tapage nocturne, violence et dégradation. Ce sont les tristes raisons qui ont poussé la commune d’Ans à interdire les rassemblements de plus de trois personnes sur sa place principale.

Nicolas est un riverain de la place Nikolaï. "il y a régulièrement des nuisances nocturnes. Un jour sur deux je dirais", témoigne-t-il en ajoutant qu'il a "placé un volet sur ma façade".

Les incidents ne sont pas récents. Le 31 décembre, pendant la nuit du nouvel an, une douzaine de délinquants masqués et armés de barre de fer ont voulu en découdre avec la police.

C’en est trop pour le bourgmestre et les autorités communales qui ont décidé d’interdire les rassemblements de plus de trois personnes entre 20h et 6h du matin sur la place. Cette interdiction est valable 24h/24 dans le parking voisin.

"Les policiers sont là pour la sécurité de la population. Ils ne sont pas là pour servir de punching-ball à des jeunes qui n’ont pas toujours l’occasion de faire du sport", explique Gregory Philippin, le bourgmestre d’Ans.

L’interdiction vaut jusqu’au 31 mars et gare aux fraudeurs, l’amende prévue va de 50 à 250 euros.