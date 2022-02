Action syndicale mardi contre la norme salariale

(Belga) Les trois syndicats FGTB/ABVV, CGSLB/ACLVB et CSC/ACV se rassembleront mardi à 10h00 place de la Monnaie à Bruxelles pour dénoncer la norme salariale, ont-ils fait savoir dans un tract.

La loi de 1996 limite la hausse des salaires afin de maintenir la compétitivité des entreprises belges par rapport aux États voisins, mais les syndicats ne veulent plus en entendre parler. "Cette loi ne permettra d'entrevoir qu'une misérable hausse salariale de 0,4% sur les deux prochaines années, et ce même au sein d'une entreprise active dans un secteur qui enregistre de gros bénéfices", soulignent les organisations de défense des travailleurs. Les syndicats présenteront mardi une pétition lancée à la mi-décembre et ayant rassemblé près de 52.000 signatures. Ils espèrent ainsi que leurs revendications seront discutées au Parlement. Les signataires du document réclament le droit de négocier librement la durée du travail et les salaires brut à tous les niveaux. Ils ne veulent pas d'un "carcan législatif" mais une marge salariale indicative et négociée librement. Ils exigent enfin le maintien de l'indexation automatique des salaires et des allocations. (Belga)