Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 se distingue grâce à AB InBev et aux immobilières

(Belga) Après être repassé brièvement dans le rouge à 4.100 points jeudi, parallèlement à l'ouverture en baisse de Wall Street, l'indice Bel 20 devait repartir à la hausse et gagner 0,46%, à 4.122,70 points. Treize de ses éléments étaient en hausse, AB InBev (55,92) en tête avec un gain de 3,69%.

Les immobilières Aedifica (99,50) et Cofinimmo (119,50) venaient ensuite avec des regains supplémentaires de 3,11 et 2,66%, Galapagos (59,90) et arGEN-X (259,20) remontant de 2,06 et 0,54% en compagnie de Solvay (110,80) et UCB (87,32), positives de 0,27 et 0,88%. KBC (79,84) et Ageas (44,80) reperdaient par contre 1,80 et 1,60% tandis que les résultats de Telenet (32,52) étaient accueillis par un recul de 2,63%. Proximus (18,16) perdait 0,71% alors qu'Orange Belgium (19,40) et bpost (6,34) remontaient par ailleurs de 1,25 et 0,40%. Aperam (53,42) et Umicore (33,31) avaient viré de 0,30 et 1,06% à la hausse, Melexis (88,65) et Sofina (348,00) confirmant par contre des baisses de 1,17 et 0,85%. Hors Bel 20, les résultats de Barco (20,22) étaient salués par un bond de 11,8%. Befimmo (33,10) et Ascensio (49,80) rebondissaient de 4,4%, Retail Estates (72,00) gagnant 4,3%. Recticel (17,94) gagnait également 3,1%, Euronav (8,64) et Unifiedpost (12,48) progressant de 5,2 et 4%. Onward Medical (10,20) ajoutait 3,5% à ses gains antérieurs, Celyad (3,24) et IBA (18,14) progressant de 4 et 2,5% alors qu'Oxurion (1,91) bondissait de 8,5%. Nyxoah (18,00) et Hyloris (15,60) étaient par contre négatives de 3,8 et 3,1%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1443 USD, contre 1,1444 dans la matinée et 1,1441 la veille. L'once d'or gagnait 5,25 dollars, à 1.835,65 dollars, et le lingot se négociait autour de 51.525 euros, en progrès de 135 euros. (Belga)