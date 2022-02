Martine, retrouve sa chienne 'Murcy' après sa disparition... il y a 13 ans à Frasnes-lez-Anvaing

Histoire incroyable à Frasnes-lez-Anvaing (Hainaut). La chienne de Martine et son mari a été volée il y a 13 ans. Ils viennent de retrouver l'animal grâce à sa puce électronique. Il y a une semaine, la chienne a été retrouvée le long d'une grande route par une automobiliste. "Elle l'a mise dans sa voiture et conduit chez un vétérinaire", explique Martine la propriétaire. Très vite, la vétérinaire va faire le lien à l'aide de la puce et Martine a pu retrouver sa chienne en quelques instants

Il y a 13 ans des avis de recherches avaient été placardés. La chienne a été visiblement marquée par les 13 années d'absence. Elle est devenue aveugle. "Elle commence à nous connaitre, on est de nouveaux maitres pour elle", observe Martine. "C'est comme si on avait gagné au Lotto", concut-elle.