Italie: perpétuité confirmée pour un ancien général péruvien

La Cour de cassation de Rome a confirmé, jeudi, la peine de prison à perpétuité prononcée contre l'ancien général et ex-président péruvien Francisco Morales Bermudez, condamné pour des disparitions pendant le Plan Condor.

Le tribunal a rejeté le recours de M. Bermudez, confirmant ainsi des condamnations précédentes, a indiqué jeudi un porte-parole de la Cour. L'affaire concerne des disparitions en lien avec le Plan Condor, une campagne menée par les États-Unis et plusieurs gouvernements sud-américains dans les années 1970 et 1980 pour traquer des sympathisants de gauche dans le monde entier. Dans certains cas, les dictatures militaires sud-américaines ont enlevé, torturé et assassiné des opposants politiques. Parce que des Italiens faisaient partie des victimes, M. Bermudez avait été inculpé en Italie, où un tribunal de Rome l'a initialement condamné en 2017. L'intéressé a cependant nié l'implication de son gouvernement dans cette opération. La Cour de cassation avait déjà confirmé, en juillet, les condamnations de plus de 20 anciens officiers, policiers et civils d'Amérique du Sud.