Les citoyens américains devraient quitter l'Ukraine "maintenant", dit Biden

Le président des Etats-Unis Joe Biden a appelé, jeudi, les citoyens américains à quitter l'Ukraine immédiatement en raison d'une possible invasion russe, en avertissant que la situation pouvait "vite s'emballer".

"Les citoyens américains devraient partir, ils devraient partir maintenant. Nous avons affaire à l'une des plus grandes armées du monde", a dit M. Biden dans une interview à la chaîne NBC, en référence à l'armée russe. "C'est une situation très différente et les choses pourraient vite s'emballer", a-t-il ajouté. Le président américain a de nouveau dit qu'il n'enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine, même pour évacuer des Américains dans l'hypothèse d'une invasion russe. Ce serait "une guerre mondiale. Quand les Américains et les Russes commencent à se tirer dessus, nous sommes dans un monde très différent", a-t-il affirmé. "Ce que j'espère, c'est que si (...) (Poutine) est assez imprudent pour y aller, il est assez intelligent pour ne rien faire qui ait un impact négatif sur les citoyens américains", a encore dit Joe Biden au sujet du président russe. Plus tôt dans la journée de jeudi, les conseils aux voyageurs du département d'Etat des Etats-Unis - équivalent américain du ministère des Affaires étrangères - ont été mis à jour. Les autorités indiquent désormais que l'assistance consulaire en Ukraine sera "gravement affectée" si la Russie envahit le pays. L'aide à l'évacuation deviendrait également "impossible", a indiqué le département d'État.