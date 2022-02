Un comité de concertation se tient aujourd'hui: que pourrait-on décider ?

Le comité de concertation se réunit à 14h. Il discutera du passage du rouge à l'orange sur le fameux baromètre corona L'idée fait consensus. Cela signifie la réouverture du monde de la nuit et des assouplissements pour les événements, la culture, le sport et l'horeca. En plus de ce changement de code couleur, d'autres mesures seront discutées.

Un comité de concertation se tient ce vendredi dès 14h au Palais d’Egmont à Bruxelles. Une série d’assouplissements seront étudiés entre les chefs des différents gouvernements du pays (fédéral, régions, communautés) et les principaux ministres du fédéral (Vice Premiers, intérieur, classes moyennes,…) PASSAGE EN CODE ORANGE Le passage du code rouge actuel à l’orange du baromètre corona fait consensus autour de la table. En principe, pour passer en code orange, il faut moins de 500 lits occupés en soins intensifs par des patients covid (actuellement 430) et moins de 150 admissions pour covid chaque jour dans les hôpitaux. Ce dernier paramètre n’est pas encore rencontré (actuellement 315 admissions par jour), mais la tendance est à la baisse. C'est la raison pour laquelle il reste une incertitude sur la date d’entrée en vigueur des mesures code orange : elles pourraient avoir lieu vendredi prochain, mais la date reste en débat. - Quels changements pour l'Horeca en cas de passage au code orange ? Pour l’Horeca, le passage en code orange signifiera : - Fin de la fermeture obligatoire à minuit, horaire à nouveau libres - Fin du port du masque pour les clients (pas le personnel) dans l’établissement et en terrasse (assis et pour les déplacements) - Fin de la limitation des tables de 6, mais uniquement s’il y accord politique à ce sujet Le passage en code orange signifie aussi la réouverture des établissements de nuit (mais aussi congrès et fêtes du personnel) actuellement fermés. Si elle est rendue possible, la réouverture se ferait avec des mesures sanitaires strictes : - CST obligatoire à l’entrée et tests rapides facultatifs - Port du masque pour le personnel - Capacité limitée (de 60 à 80% de la capacité maximale, à discuter) Pour le sport et la culture, assouplissement des jauges de public : actuellement limité à 70% de la capacité maximale, on pourrait monter à 80 voire 90%, en fonction de l’accord final. Pour rappel, les jauges valent uniquement pour les établissements qui ne disposent pas d’un système de ventilation performant. Le passage en code orange signifierait aussi un élargissement des capacités pour les camps, les stages, les animations socio-culturelles, les conseils d’administration. Ils sont actuellement limités à 80 en intérieur, 200 en extérieur. Ces activités passeraient à au moins 100 participants en intérieur, et n’auraient plus de limites en extérieur. PORT DU MASQUE CHEZ LES PLUS JEUNES Le masque est actuellement obligatoire à partir de 6 ans en intérieur (écoles, commerces,…). Lors de ce comité de concertation, l’âge du port du masque obligatoire sera débattu. S’il y a accord, il pourrait être relevé. Les experts du GEMS préconisent un relèvement progressif, à 10 ans, après les vacances de Carnaval. Cette solution n’emballe pas les politiques selon nos informations. De leur côté, les décideurs préfèreraient l’un des deux scénarios suivants : le port du masque obligatoire à partir de 12 ans après les vacances de Carnaval. TELETRAVAIL Faut-il assouplir le télétravail actuellement obligatoire 4 jours sur 5, pour les métiers qui le peuvent ? Pas de consensus jusqu’ici, mais le débat n’est pas écarté. Ce vendredi, les gouvernements pourraient éventuellement réduire le nombre de jours obligatoires (3 au lieu de 4) voire passer à une recommandation au lieu d’une obligation. COVID SAFE TICKET (CST) Plusieurs partis ont voulu mettre la question du CST sur la table pour étudier un abandon progressif. Mais au vu de son importance dans le code orange, pas d’annonce fracassante attendue aujourd’hui. D’autant que cet outil continue d’être imposé au niveau européen et qu’il serait utile en cas d’apparition d’un variant plus dangereux.