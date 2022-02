Affaire Delphine Jubillar: Cédric Jubillar est convoqué devant les juges aujourd'hui

Le mari de Delphine Jubillar est convoqué vendredi devant les deux juges en charge de l'enquête sur la disparition de l'infirmière, fin 2020, une semaine après l'échec de vastes fouilles entreprises près du village où résidait le couple.



En détention depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubillar continue de se dire innocent. Ses avocats ont réclamé sa mise en liberté à plusieurs reprises, mais la justice estime que les soupçons le concernant sont suffisamment fondés.



"Ce dossier reste un mystère, estime Alexandre Martin, un des avocats de Cédric Jubillar. Il est temps que la justice respecte la présomption d'innocence et que Cédric Jubillar soit libéré".



Interrogé mercredi sur l'affaire Jubillar, le procureur de Toulouse Samuel Vuelta Simon a souligné la mobilisation sans relâche des magistrats et des enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie.

Il faut trouver son corps pour lui offrir une sépulture

"Si on met des moyens, a-t-il dit, c'est parce qu'il faut trouver Delphine Jubillar, vérifier l'hypothèse qu'elle a bien été tuée, il faut trouver son corps pour lui offrir une sépulture, pour la rendre à ses parents, à sa famille pour qu'ils puissent l'enterrer".

Pendant trois semaines, du 17 janvier au 4 mars, les gendarmes, appuyés par des militaires de la Force opérationnelle spécialisée (FOS du 17e RGP de Montauban) ont ratissé un périmètre accidenté de plusieurs hectares dans les environs de Cagnac-les-Mines (Tarn), non loin de la maison des Jubillar. Equipés de radars et de détecteurs de métaux, ils ont inspecté les lieux pour vérifier les dires d'un voisin de cellules de Cédric Jubillar.



La semaine dernière, l'avocat d'une cousine de Delphine Jubillar, partie civile, s'est fait écho du désespoir de la famille de l'infirmière.

"Il faut que Cédric Jubillar avoue le meurtre de sa femme, a-t-il déclaré. Quand on a un dossier qui commence à être relativement épais et qui accumule des éléments matériels et psychologiques considérables, c'est la seule chose que Cédric Jubillar devrait faire s'il était apte à assumer ce qu'il a fait", a indiqué Me Philippe Pressecq.



Au moment de la disparition, le couple était en instance de divorce, une séparation à l'initiative de l'infirmière que Cédric Jubillar avait du mal à accepter, selon les enquêteurs.