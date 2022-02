Faut-il assouplir les règles dans le travail de nuit? Le ministre Pierre-Yves Dermagne donne son avis

Ce vendredi, un Conseil des ministres restreint aura lieu, il sera consacré à la législation sur le travail, il s'agit notamment d'assouplir le travail de nuit dans le secteur de l'e-commerce. Pour le ministre fédéral de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS), cela peut être mis en place, sans avoir à lever le verrou syndical.

Le ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS), était l'invité de 7h50 sur Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il a réagi à la déclaration de Paul Magnette, qui avait affirmé qu'il "serait souhaitable de sortir de l'e-commerce". Selon Pierre-Yves Dermagne, cette phrase "n'était pas maladroite, elle était de nature a faire lancer une réflexion sur un modèle de consommation. Est-ce qu'il faut faire travailler des gens la nuit pour se faire livrer le lendemain un gadget produit en Chine".

Un comité ministériel restreint prévu ce vendredi abordera la question de l'assouplissement des règles en matière de travail de nuit dans le secteur de l'e-commerce. Dans la législation actuelle, il est possible de faire prester des heures de travail entre 20h et minuit, mais seulement avec un accord des syndicats. Un test est prévu dans un certain nombre d'entreprises, mais Pierre-Yves Dermagne affirme que ça ne sera "pas 100% indépendant de négociations syndicales, c'est important que la concertation sociale ait lieu à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau du secteur ou de manière interprofessionnelle".

Pour assouplir le travail de nuit, Pierre-Yves Dermagne souhaite des expériences pilotes : "Les entreprises devront se faire connaître, pour savoir où et quand les expériences pilotes pourront avoir lieu. Il faudrait aussi fixer une durée dans le temps, il y a un débat pour l'instant, 12 ou 18 mois."