Blinken estime que les JO n'empêcheraient pas une invasion russe de l'Ukraine

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a assuré vendredi que la Russie amassait encore plus de troupes à la frontière avec l'Ukraine et a averti qu'une invasion durant les Jeux olympiques d'hiver n'était pas à exclure.

"Nous sommes dans une période où une invasion pourrait commencer à tout moment, et pour être clair, cela inclut les Jeux olympiques", a-t-il déclaré, balayant les spéculations selon lesquelles Moscou attendrait la fin des Jeux de Pékin, qui s'achèvent le 20 février, pour éviter de faire de l'ombre à son allié chinois. "Pour le dire simplement, nous continuons à voir des signes très troublants d'une escalade russe", a expliqué M. Blinken à l'issue d'une rencontre avec ses partenaires du Quad, qui regroupe l'Australie, l'Inde, le Japon et les Etats-Unis, à Melbourne. Selon le diplomate américain, les Etats-Unis "préféreraient de loin résoudre les différends" avec la Russie "par la diplomatie". "Nous avons fait tous les efforts possibles pour discuter avec la Russie", a-t-il assuré. "Mais en même temps, nous avons été très clairs sur le renforcement de la dissuasion et de la défense, et nous avons fait comprendre à la Russie que si elle choisit la voie d'une nouvelle agression, elle fera face à des conséquences majeures". M. Blinken a tenu ces propos peu après que le président américain Joe Biden a demandé aux Américains présents en Ukraine de quitter le pays, signe que la guerre pourrait se rapprocher. "Les citoyens américains doivent partir, ils doivent partir maintenant", a-t-il exhorté lors d'une interview sur NBC News. "Nous avons affaire à l'une des plus grandes armées du monde. C'est une situation très différente, les choses pourraient vite s'emballer".