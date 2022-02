Le pic de la 5e vague est "clairement derrière nous", assure le porte-parole interfédéral Steven Van Gucht

"Le pic de la cinquième vague est clairement derrière nous", a assuré vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht, lors de la présentation des derniers chiffres. Les conditions pour passer au code orange du baromètre corona seront rencontrées dans la deuxième moitié du mois de février, a ajouté le virologue, à quelques heures d'un Comité de concertation qui pourrait acter cette rétrogradation.



Le nombre de contaminations baisse de plus en plus vite, et ce dans tous les groupes d'âge, se réjouit Steven Van Gucht. Dans la deuxième quinzaine du mois, les lits occupés en soins intensifs passeront sous les 500 et les admissions sous les 150, les deux conditions pour passer au code orange seront donc réunies. Le virus circule cependant encore beaucoup, puisque les contaminations restent supérieures au pic de la quatrième vague, a relevé le virologue.

Le sous-variant Omicron BA.2 augmente un peu (+7%), mais il ne causera pas de nouvelle vague, a-t-il ajouté. Durant la semaine passée, les nouvelles admissions ont reculé de 18% et 23.200 nouveaux cas étaient recensés en moyenne par jour (-44%). Au total, 3.925 patients Covid sont hospitalisés en Belgique, dont 403 aux soins intensifs (-6%). Les décès ont connu une légère hausse à 43 par jour en moyenne (+29%), principalement chez les 85 ans et plus.