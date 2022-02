Une dizaine de satellites sélectionnés pour le premier vol d'Ariane 6

(Belga) L'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé vendredi avoir choisi 11 expérimentations scientifiques et microsatellites développés par des universités et des start-up pour les embarquer gratuitement à bord du premier vol Ariane 6, prévu à la fin de l'année.

Le premier vol du lanceur lourd européen est un vol test, dit de qualification, de la fusée officiellement prévu au second semestre depuis le centre spatial guyanais (CSG) à Kourou. La fusée pourra emporter jusqu'à 11,5 tonnes à des milliers de kilomètres, mais pour son vol test, elle devait voyager à vide jusqu'à l'orbite basse, à quelques centaines de kilomètres d'altitude. L'ESA avait donc lancé à l'automne un appel à intérêts pour permettre à des satellites développés par des petits acteurs de prendre place gratuitement à bord. L'agence a ainsi sélectionné en collaboration avec Arianegroup et Arianespace, sociétés chargées de la construction et de la commercialisation d'Ariane 6, quatre expérimentations scientifiques, d'une balise de radiofréquence grecque de 150 grammes à une charge française de 12 kilos destinées à tester une théorie sur le rayonnement électromagnétique. La fusée emportera également sept petits satellites, allant de 1,3 kilo à 26 kilos développés par des universités portugaise, espagnole ou allemande, des start-up slovaque ou française. Avant le tir de qualification, une étape importante est prévue à partir d'avril avec les essais combinés à Kourou où seront testés la fusée et le nouveau pas de tir construits pour elle. La date effective de lancement dépendra en grande partie du déroulement de ces essais. Les 11 tirs suivant le lancement inaugural d'Ariane 6 ont à ce stade été commercialisés par Ariane 6. (Belga)