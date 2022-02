Météo - Les éclaircies font leur nid pour le week-end

(Belga) La nébulosité sera variable à abondante, vendredi après-midi, avec quelques faibles précipitations surtout sur l'est du pays, indique l'Institut royal météorologique. Ailleurs, le temps devrait rester généralement sec. En toute fin d'après-midi, les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra généralement sec partout. Les maxima oscilleront entre 2°C en Hautes Fagnes à 7°C dans le centre, sous un vent modéré de secteur nord-ouest.

Vendredi soir et durant la nuit, le temps sera sec sur l'ensemble des régions avec de larges éclaircies qui favoriseront la chute des températures. Les minima seront compris entre -6°C dans certaines vallées de l'Ardenne et 0°C à la mer. Localement, des plaques de givre ou de glace pourront se former, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera d'abord faible et variable, devenant faible à modéré en cours de nuit. Samedi, le temps sera sec avec du soleil et des nuages de moyenne et de haute altitude. Les maxima oscilleront entre 3°C et 7°C. La journée de dimanche se passera également au sec, mais la nébulosité deviendra abondante en fin de journée. Les maxima seront compris entre 5°C et 11°C. La pluie et les averses seront de retour la semaine prochaine. (Belga)