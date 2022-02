Le prix des pâtes a augmenté jusqu'à 6% depuis quelques semaines: voici pourquoi

Vous l'avez peut-être constaté, le prix des pâtes a augmenté de 4 à 6% dans les grandes surfaces. La faute au prix du blé qui a lui même augmenté à cause d'une récolte moins bonne l'année. Les consommateurs doivent donc s'adapter.

Les pâtes sont incontournables dans nos assiettes. Farfalle, spirelli ou encore macaroni, on en retrouve sous toutes les formes et à tous les prix. Mais depuis quelques semaines, le budget réservé aux pâtes est plus conséquent. Et le comportement de certains consommateurs a changé. "J'ai toujours pris des pâtes de marque pour parce que nous avions des amis italiens qui nous les renseignaient", explique une dame en plein milieu de ses courses. "Mais maintenant, je me rabats sur des pâtes que prenait déjà ma belle-mère il y a 60 ans et qui sont d'un prix plus modeste. On ne voit pas la différence en fait."

En un an, les pâtes premier prix comme celles de marques de distributeurs ont considérablement augmenté. "Depuis le début de l'année, on estime l'augmentation en moyenne entre 4 et 6% de manière générale dans tout ce qui est rayon pâtes alimentaires", indique Maxence De Maeseneire, un gérant de supermarché.

Le prix du blé a flambé

Cette hausse peut aller jusqu'à 16% pour les pâtes premiers prix dans certains supermarchés. La principale raison de cette inflation, c'est la mauvaise récolte la saison dernière. Elle a en effet flambé le prix du blé. Début février, une tonne coûtait environ 240€ contre 200€ l'année dernière à la même période. La grande distribution doit donc s'adapter comme l'explique Sonia Serafini, une employée de supermarché. "Ce produit à 2,19€ pour le moment, je suis obligée de l'augmenter. Il va passer à 2,60€ prochainement."

Cette hausse est perceptible sur toutes les denrées alimentaires à base de blé.