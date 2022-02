Liège: nouvelle étape dans la rénovation du fiacre à Liège

Cette semaine, le fiacre, bâtiment emblématique de Liège entre dans une nouvelle phase de travaux. La dernière étape avant la reconstruction à proprement dite.

"On est très content car cette semaine on coule vraiment du béton, donc on commence vraiment à reconstruire", explique Frédéric Driessens, administrateur-délégué de Noshaq Immo.

Le fiacre date du 16eme siècle ; en 500 ans, il a connu plusieurs vies. D’abord hôtel particulier, il a aussi abrité le relais de la poste impériale de Cologne, la première division de police, un restaurant ainsi qu’une salle d'exposition et de concert. "Il y avait de la démolition assez compliquée car c'est un bâtiment classé et on voulait vraiment le respecter et lui rendre une nouvelle très belle visibilité. On est tombé sur des difficultés, mais c'est normal, surtout avec un bâtiment du 16ème siècle !"

Après les travaux estimés à 9.500.000 euros, le bâtiment abritera des salles de réunion, des bureaux, mais aussi des outils technologiques comme des imprimantes 3D ou des découpeuses laser.

Le chantier devrait se terminer fin de l’année prochaine.