Le télétravail ne sera plus obligatoire mais "fortement recommandé"

(Belga) Le Comité de concertation s'est accordé vendredi après-midi sur l'abandon de l'obligation de télétravail qui vaut actuellement dans les secteurs qui se prêtent au travail à distance (avec un jour de retour autorisé par semaine).

On se dirige vers une "forte recommandation" du télétravail, mais plus une obligation, a-t-on appris en cours d'après-midi de sources proches des discussions. Les derniers jours, des organisations représentant les employeurs et les patrons de PME avaient plaidé en ce sens, relayées également par la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V). (Belga)