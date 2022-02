Passage au code orange le 18 février: qu'est-ce que ça change?

La baromètre corona passera, comme annoncé cet après-midi, du code rouge au code orange. La date: le vendredi 18 février prochain.

Horeca

Le passage en code orange signifiera :

Fin de la fermeture obligatoire à minuit, horaire à nouveau libres

Fin du port du masque pour les clients (pas le personnel) dans l’établissement et en terrasse (assis et pour les déplacements)

Fin de la limitation des tables de 6 personnes

Événements

Tous les événements publics à l'intérieur et à l'extérieur sont toujours autorisés.

Le port du masque obligatoire lors: d'activités non dynamiques à l'intérieur d'activités dynamiques à l'intérieur et à l'extérieur, uniquement pour le personnel

Le Covid Safe Ticket est obligatoire pour toutes les activités intérieures à partir de 50 personnes et pour les activités extérieures à partir de 100 participants.

Une capacité de 200 personnes est toujours autorisée, mais peut être augmentée pour passer à: 70% pour les activités dynamiques à l'intérieur, 80 % pour les activités non dynamiques à l’intérieur et pour toutes les activités extérieures, 100 % si la qualité de l'air est inférieure à une valeur (cible) moyenne mesurée de 900 ppm de CO2 pour les activités à l’intérieur, 100 % pour les activités extérieures si l'on travaille avec des compartiments comptant jusqu'à maximum 2000 personnes ou si des mesures anticrowding (gestion des foules) supplémentaires sont prises après avis positif de la cellule de sécurité locale.

Les mariages et les funérailles sont autorisés comme à l'heure actuelle.

Activités récréatives organisées

En ce qui concerne les activités récréatives extérieures, il n'y a plus de capacité maximale ; quant aux activités récréatives en intérieur, une capacité maximale de 200 personnes est applicable. Ce nombre maximal ne s'applique pas aux activités sportives, à l'exception des camps sportifs.

Ventilation

Le comité de concertation souligne l'importance d'une bonne ventilation des espaces intérieurs. Lorsque la valeur limite de 1500ppm de CO2 ou un débit de ventilation de 18m3 par personne ou un assainissement de l’air de 18m3 par heure par personne est atteint, la capacité doit être réduite ou d'autres mesures doivent être prises.

Télétravail

L'obligation de télétravail est levée. Le télétravail reste toutefois recommandé dans la mesure du possible.

Shopping

Il n'y a plus de restrictions en ce qui concerne le shopping. L'heure de fermeture imposée aux magasins de nuit est supprimée.

Port du masque obligatoire

À partir du 19 février, le port du masque ne sera obligatoire qu’à partir de 12 ans.

Règles de voyage

Pour les voyageurs entrant sur le territoire, le code couleur du pays d'origine n'est plus pris en considération. Les personnes n'ayant pas leur résidence principale en Belgique et qui arrivent dans notre pays en provenance de pays de l'UE/Schengen ou de pays tiers doivent désormais disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement en cours de validité. La réglementation relative aux zones à très haut risque et aux voyages essentiels et non essentiels reste toutefois applicable, tout comme la règle des 48 heures et les exceptions pour certaines catégories de voyageurs telles que les transporteurs et les travailleurs frontaliers.

Conformément à la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil et à l'évolution de la propagation d’omicron à l’échelle mondiale, le Comité de concertation décide d'adapter les certificats comme suit: