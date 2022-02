Un vol TUI vers Cuba effectue un atterrissage d'urgence en France pour raisons médicales

(Belga) Un vol TUI ayant décollé de Bruxelles vendredi matin, en direction de Cuba et de Mexico, a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Nantes, en France, en raison d'une urgence médicale. Les 296 passagers se trouvent toujours à Nantes, dans l'attente de savoir s'ils pourront poursuivre leur voyage vendredi.

Un passager à bord de l'appareil a rencontré des problèmes médicaux peu de temps après le décollage. "Il y avait des médecins à bord et ils ont considéré qu'il était plus prudent d'atterrir pour que le passager puisse recevoir les soins nécessaires", ajoute le porte-parole de la compagnie. L'atterrissage en urgence et les opérations au sol ayant entraîné une perte de temps de plusieurs heures, l'équipage devra d'abord être remplacé pour poursuivre le voyage. Le porte-parole confirme que l'avion retournera ensuite à Bruxelles. La date à laquelle il pourra voler vers sa destination finale n'a pas encore été déterminée. Si cela n'est pas possible vendredi, les passagers se verront offrir une nuitée dans un hôtel. (Belga)