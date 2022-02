Coronavirus - Le code orange activé à partir du vendredi 18 février

(Belga) Le pays basculera en "code orange" vendredi prochain, le 18 février, a confirmé en conférence de presse le Premier ministre Alexander De Croo.

Cette décision prise le même jour en comité de concertation signifie pour l'horeca qu'il n'y aura plus d'heure de fermeture obligatoire, plus de limitation du nombre de personnes par table (actuellement 6), et plus de masque obligatoire pour la clientèle. Le monde de la nuit va pouvoir reprendre ses activités, a souligné le Premier ministre, et les évènements en extérieur et en intérieur pourront avoir lieu avec davantage de personnes.