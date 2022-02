Coronarivus - Vers la normalité, mais ce serait une erreur de croire le coronavirus éradiqué

(Belga) "Nous allons vers une nouvelle normalité, mais ce serait une erreur de croire que l'on a éradiqué le coronavirus", a affirmé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo, à l'issue de la réunion du Comité de concertation consacré à la gestion de la pandémie.

Pour M. De Croo, il importe de ne pas reproduire l'erreur commise au terme de vagues précédentes. Par conséquent, il importe de ne pas oublier les réflexes de base: porter le masque en présence de personnes plus vulnérables, bien ventiler les espaces intérieurs et pratiquer l'autotest en cas de doute. Comme son homologue flamand Jan Jambon, le ministre-président wallon Elio Di Rupo a dit espérer qu'en mars on puisse adopter le code jaune du baromètre, qui autoriserait davantage de liberté. M. Di Rupo a toutefois également insisté sur la prudence à adopter. "Ne croyons pas que la pandémie, c'est fini. Faites en sorte d'avoir une troisième dose. Cela évitera la mort de nombre de personnes", a-t-il dit. De son côté, Rudi Vervoort s'est montré satisfait de la perspective de reprise d'activités liées à la nuit et l'événementiel, secteurs importants en ville. "Nous allons encore devoir accompagner un certain nombre de secteurs durant plusieurs mois", a-t-il ajouté.