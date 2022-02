Coronavirus - Le secteur événementiel se montre critique face aux assouplissements

(Belga) Le secteur de l'événementiel s'est montré critique à l'égard des assouplissements annoncés par le comité de concertation vendredi. Ceux-ci ne sont en effet pas suffisants pour le rendre à nouveau rentable, déplore ainsi l'organisation sectorielle Event Confederation.

Le secteur de l'événementiel reconnait que les mesures décidées vendredi constituent de "bonnes nouvelles". En phase orange, le secteur événementiel pourra en effet obtenir davantage d'autorisations. Néanmoins, le secteur reste critique. "Autoriser une capacité de 70 ou 80% est à peine rentable. Nos entreprises événementielles ont besoin de capacités plus élevées dans les salles pour pouvoir travailler de manière rentable. Le secteur veut être en mesure d'éliminer les pertes accumulées et ne peut pas commencer à le faire maintenant", regrette l'Event Confederation. Le secteur demande donc une perspective concrète de "code jaune" à très court terme. "Ce n'est qu'à ce moment-là que le printemps pourra devenir vraiment festif. D'ici là, un soutien est nécessaire", insiste-t-il. Le maintien de l'obligation du port du masque pour un public assis lors d'événements non dynamiques n'est pas non plus bien perçu. "Cette décision est difficile à comprendre." (Belga)