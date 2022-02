Coronavirus - Bart Tommelein: "il est temps d'accueilir tout le monde à Ostende"

(Belga) Le bourgmestre d'Ostende voir d'un très bon oeil les assouplissements annoncés par le Comité de concertation. Bart Tommelein (Open Vld) souhaite que tout le monde revienne à la mer après deux ans de pandémie.

L'assouplissement annoncé au code orange a suscité de nombreuses réactions positives, y compris sur le littoral. Le bourgmestre d'Ostende est clair: "En tant que bourgmestre de la plus grande ville de la côte belge, je peux enfin dire qu'après deux ans, il est temps d'accueillir tout le monde ici. Ma principale préoccupation n'est plus qu'il y ait trop de monde à Ostende. Je suis très satisfait pour l'horeca, les commerçants, et pour le littoral en général. C'est une bonne chose", a indiqué Bart Tommelein. (Belga)