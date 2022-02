Le Covid Safe Ticket est-il encore utile?

Le comité de concertation a décidé de passer du code rouge au code orange à partir du 18 février. Suite à ce relâchement des mesures sanitaires, citoyens et politiques entrevoient déjà la possibilité de passer au code jaune, encore plus souple, au mois de mars.

En code jaune, le baromètre prévoit un abandon du Covid Safe Ticket. Cet outil est-il encore utile? Notre journaliste Salima Belabbas a posé la question à l'épidémiologiste Simon Dellicour dans le RTL INFO 19H.

Salima Belabbas: Est-ce que dans ce contexte, il est encore utile d'avoir un Covid Safe Ticket?

Simon Dellicour: Ça c'est beaucoup plus discutable. On voit bien maintenant qu'avec la baisse de l'immunité contre les formes symptomatiques, j'insiste, on voit bien que la vaccination n'est pas du tout une solution durable par rapport à (la volonté de) prévenir la circulation du virus dans des endroits donnés, malgré le fait qu'on soit vacciné.

Salima Belabbas: La vaccination ne protège pas d'une infection?

Simon Dellicour: Elle diminue le risque, mais en termes de circulation globale dans un événement, la vaccination n'est pas du tout la panacée. Par contre, le Covid Safe Ticket, que ce soit un objectif avoué par certains, pas avoué par d'autres ou semi-avoué, c'est quand même un incitant à la vaccination. Il y a des personnes qui ont été chercher des doses parce qu'ils voulaient avoir ce Covid Safe Ticket. Je ne dis pas que c'est un bon moyen, parce qu'il y a un côté hypocrite derrière tout ça. Mais ça n'empêche que c'est quand même un incitant à la vaccination. Donc je pense qu'il faudrait prendre cet avantage-là du Covid Safe Ticket et d'en faire quelque chose de plus honnête. Mais on ne peut pas abandonner tout le concept par rapport à ça. Si on abandonne le Covid Safe Ticket pour ce qu'il a de négatif, à savoir une illusion de protection contre la circulation du virus, il faut continuer à travailler sur le terrain à convaincre que la vaccination reste un outil incroyable pour prévenir contre les risques de formes graves et donc d'hospitalisation.

