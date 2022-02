Pourparlers sur l'Ukraine - Les chefs d'état-major russe et américain se sont parlé au téléphone

(Belga) Les chefs d'état-major américain et russe se sont parlé vendredi au téléphone, a annoncé le Pentagone au moment où Washington craint que la Russie n'envahisse l'Ukraine dans les prochains jours.

Le général Mark Milley et le général Valéri Guerassimov "ont discuté de plusieurs sujets de préoccupation en matière de sécurité", a précisé le porte-parole de l'état-major américain, le colonel Dave Butler. D'un commun accord, ils ont décidé de ne pas publier les détails de leur conversation. Ce n'est pas la première fois que les deux généraux se parlent, mais leurs échanges sont rares. Leur dernière conversation téléphonique remonte au 23 novembre et elle portait déjà sur les mouvements de troupes russes aux abords de l'Ukraine. Ils s'étaient rencontrés en septembre en Finlande où, selon Moscou, ils avaient discuté de la prévention d'incidents militaires entre les deux rivaux géopolitiques. Le général Milley a par ailleurs téléphoné vendredi à plusieurs de ses homologues européens, les chefs d'état-major français, canadien, allemand, italien, polonais, roumain et britannique, a indiqué le colonel Butler. Ils ont notamment discuté de la "coordination en cours pendant l'ajustement de la posture militaire des Etats-Unis en Europe", a-t-il précisé, alors que les Etats-Unis ont décidé d'envoyer dans les prochains jours 3.000 soldats supplémentaires en Pologne. Joe Biden et Vladimir Poutine doivent échanger samedi par téléphone, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable de la Maison Blanche. (Belga)