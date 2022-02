Nicaragua: trois opposants condamnés pour "atteinte à l'intégrité nationale"

(Belga) L'ancien vice-ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, Víctor Tinoco, a été reconnu coupable d'"atteinte à l'intégrité nationale", tout comme deux autres opposants au président nicaraguayen Daniel Ortega, a annoncé vendredi une organisation de défense des droits humains.

Victor Tinoco, 69 ans, ancien compagnon d'armes de l'ex-guérilla du Front sandiniste de libération nationale (FSLN, gauche) de Daniel Ortega, a été reconnu coupable mais sa peine n'a pas encore été prononcée, a déclaré le Centre nicaraguayen des droits humains (Cenidh). L'universitaire Max Jerez et la leader de l'opposition Nidia Barbosa ont été reconnus coupables des mêmes faits. L'accusation a requis une peine de 13 ans d'emprisonnement pour Victor Tinoco et Max Jerez, et de 11 ans pour Mme Barbosa. Ces trois procès portent à 18 le nombre d'opposants d'Ortega reconnus coupables d'atteinte à l'intégrité nationale ou de "conspiration". Sept d'entre eux ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison. Ils font partie des 46 opposants, dont sept anciens candidats à la présidence, arrêtés en 2021 avant la tenue de l'élection présidentielle remportée par Daniel Ortega pour la quatrième fois consécutive. Le président Ortega les accuse de comploter pour le renverser, avec le soutien de Washington. M. Tinoco a rejoint la guérilla sandiniste dans les années 1970 et, après le triomphe de la révolution en 1979, il a été nommé ambassadeur auprès des Nations unies. Entre 1981 et 1990, il a été vice-ministre des Affaires étrangères. Il était également membre du Parlement. Max Jerez, étudiant en sciences politiques à l'Université polytechnique (Upoli), a participé aux négociations visant à mettre fin à la crise politique déclenchée par les manifestations de masse de 2018. Les manifestations ont fait 355 morts, selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH). Pour le gouvernement, il s'agissait d'une tentative de coup d'État.