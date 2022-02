De 70 à 80 chiens négligés découverts dans l'habitation d'un couple en Flandre

De 70 à 80 chiens négligés ont été découverts dans l'habitation d'un couple à Lanaken (province de Limbourg) par la police locale et l'Inspection flamande du bien-être animal. A l'intérieur de la maison se dégageait une odeur âcre d'urine et d'excréments. Les animaux vivaient dans de très mauvaises et misérables conditions. Le couple avait déjà été condamné pour négligence envers les animaux en 2018. À l'époque, 40 chiens étaient concernés.



La police a été alertée de la situation des animaux grâce à des signalements de riverains. Après consultation du vétérinaire de l'Inspection flamande du bien-être animal, les chiens ont été saisis vendredi pour violation de la loi sur le bien-être animal. Tous ont été recueillis dans un refuge de Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Il s'agit d'un cas de "thésaurisation animale", le couple ayant recueilli les chiens sans se soucier des conditions de vie des animaux. L'homme et la femme ont été arrêtés administrativement. La police poursuit son enquête.