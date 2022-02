Prévisions météo: un week-end de lumières

Après une matinée froide, le ciel sera assez ensoleillé avec graduellement des voiles de nuages élevés samedi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 3°C dans les Hautes Fagnes et 7°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré.



Dans la soirée et la nuit, les bancs de nuages élevés et moyens s'épaissiront, mais le temps restera sec. Les températures redescendront entre -3°C en haute Ardenne et 0 ou 1°C en Flandre. Le vent restera généralement modéré.

Dimanche, le temps sera d'abord sec et assez ensoleillé malgré les nuages élevés, surtout présents sur la moitié ouest du pays. En cours d'après-midi, le ciel deviendra plus nuageux partout, annonçant l'arrivée des premières pluies en soirée depuis l'ouest. Il fera doux avec des maxima de 5 à 11°C. Le vent sera modéré à souvent assez fort de secteur sud à sud-ouest.

Lundi, le ciel sera d'abord nuageux avec de la pluie, surtout sur la moitié est du pays. Ensuite, le temps deviendra variable avec des éclaircies mais aussi quelques averses. Les maxima se situeront entre 5 et 10°C, avec un vent généralement modéré de sud-ouest.