"On oublie le covid, on oublie tout !": les Gilles de La Louvière ont brillé au Carnaval de Nice (vidéo)

Les Gilles de La Louvière ont eu droit à un bel honneur. Ils ont défilé à Nice lors d'un Carnaval particulièrement apprécié sur place. Les organisateurs avaient envie d'y intégrer des folklores venus de l'étranger, demande à laquelle ont répondu une centaine de Binches venus tout droit de La Louvière. Privés de festivités ces dernières années en raison de la crise sanitaire, ils ont ainsi pu regoûter aux joies d'un défilé.

Une prestation qui a convaincu les spectateurs. "C'est un plaisir de folie. C'est la joie de vivre. On oublie le covid, on oublie tout !", témoigne à notre micro une jeune femme visiblement motivée.

Pour le moment, leur carnaval n'est pas encore une garantie pour 2022. La Louvière prendra sa décision le 15 mars en fonction des règles sanitaires, en posant une condition à son maintien: le passage en code jaune dans notre pays. "Nice, c'est un défilé, comme si on assistait à un spectacle dans un stade de football, en étant assis. Les règles sanitaires ne sont pas les mêmes: ce qui est possible en France ne l'est pas chez nous aujourd'hui", résume aujourd'hui Jacques Gobert, Bourgmestre de La Louvière.

Réponse le 15 mars.