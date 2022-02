L'un des criminels les plus recherchés d'Europe arrêté en Espagne

(Belga) L'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe a été arrêté en Espagne, ont annoncé samedi les autorités de Madrid. Le suspect était recherché car il est soupçonné d'avoir fait passer plus de 300 kilogrammes d'héroïne de l'Iran vers la Slovénie, a tweeté la police. Le détenu figurait sur la liste d'Europol, l'agence européenne de police criminelle, des suspects les plus recherchés du continent.

La police n'a pas donné l'identité du suspect. Mais elle a publié une vidéo dans laquelle on peut voir des agents en civil arrêter un véhicule, en retirer physiquement le conducteur et l'emmener menotté. Selon les autorités espagnoles, l'homme vivait avec sa famille dans un quartier résidentiel de luxe à Sant Vicenc de Montalt, au nord-est de Barcelone. Il encourt une peine potentielle de 10 ans de prison. (Belga)