Restaurateur, David a été la cible d'un maître chanteur aux faux commentaires

Un nouveau type d'escroquerie touche notamment les restaurateurs. Des malfrats demandent aux patrons de payer une rançon, sans quoi ils auront de mauvais commentaires sur des sites de références. Des commentaires qui pourraient faire fuir les nouveaux clients. C'est ce qui est arrivé à David, restaurateur à Lasne.

"Établissement à fuir! Service et qualité des produits médiocre!": ce commentaire à l’encontre du restaurant Gemelli, situé à Lasne, a été rédigé sur le site spécialisé TripAdvisor suite à une tentative d’extorsion qui a échoué.

Il m'a mis une remarque négative, parce que j'ai refusé directement

David Catapano, le gérant, a refusé de payer une rançon à un maitre chanteur qui voulait de l’argent et qui menaçait de publier des commentaires négatifs. La conversation a été enregistrée. "Bonjour David, comment ça va? J'ai un truc à te dire…", lance d'emblée l'interlocuteur.

Notre témoin explique le déroulement de la conversation. "Un monsieur m'a contacté il y a quelques mois par téléphone. Il m'a gentiment fait une proposition. Il m'a dit: 'Tu me paies une rente mensuelle de 350 euros, et en échange je ne publie pas des choses sur ton site'. Et il m'a mis une remarque négative, parce que j'ai refusé directement de lui envoyer de l'argent", indique David. "C'était un numéro français qui m'a contacté plusieurs fois, donc je suppose que cette personne est à l'étranger".

Difficile de faire enlever les faux messages

Une fois que le commentaire est posté sur la plateforme en ligne, difficile pour le commerçant de prouver qu’il est victime d’un acte malveillant. "La victime est relativement démunie puisqu'elle doit d'une part prouver la matérialité des faits, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un faux commentaire. Elle doit en outre prouver qui est l'auteur et quelles étaient ses intentions. Enfin, elle doit activer la machine judiciaire. Donc c'est relativement complexe", précise Olivier Dupont, avocat pénaliste au bureau de Liège.

Quand quelqu'un vient s'en prendre à ça, à cet amour et à cette passion, ça me touche

Ce type de commentaire négatif provoque généralement une réaction immédiate auprès des potentiels clients et une incompréhension auprès du restaurateur. "On aime ce qu'on fait, on le fait avec amour. Et quand quelqu'un vient s'en prendre à ça, à cet amour et à cette passion, ça me touche personnellement. À la limite, le client qui ne viendra pas manger, ce n'est pas si grave. Mais le fait qu'on s'en prenne à moi pour 350 euros par mois, ça ne va pas!", nous confie David.

Dans le cas de David, les commentaires concernaient des plats qu’il ne propose pas dans son restaurant. Une plainte a été déposée.