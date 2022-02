BENE-League handball - Bocholt et Pelt ne cèdent rien

(Belga) Achilles Bocholt et le Sporting Pelt continuent de donner le ton en BENE-League, le championnat belgo-néerlandais de handball. Le leader de la compétition Bocholt a connu un début de match difficile contre Hurry Up, mais dans la deuxième partie de la première mi-temps, les hommes de Bart Lenders ont fait la différence. À la pause, le score était de 20-15. En deuxième mi-temps, les Limbourgeois n'ont rien lâché et ont porté le score final à 36-25.

Une victoire contre Initia Hasselt était donc une obligation pour Pelt afin de rester dans le sillage de Bocholt. La première mi-temps, qui s'est terminée sur un score de 16-7, a posé les bases d'une victoire confortable de Pelt 35-18. Pelt reste à la deuxième place avec quatre points de retard sur Bocholt, mais a joué un match de moins. Les Lions suivent également le rythme. Les Néerlandais de Sittard ont eu un match difficile à Tongres, qui était encore en tête quinze minutes avant la fin. Dans le dernier quart d'heure, les Lions ont renversé la situation et ont conclu par une victoire 31-27. Aalsmeer est venu gagner à Bevo 29-32. Aalsmeer reste donc en quatrième position au classement. Volendam a gagné contre Quintus 25-23 et Visé a également gagné contre Atomix 40-28. (Belga)