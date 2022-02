Pourparlers sur l'Ukraine - "Le monde doit nous aider", lance le maire de Kiev

(Belga) Le maire de la capitale ukrainienne Kiev, Vitali Klitschko, a appelé, samedi, la communauté internationale à soutenir son pays. "Nous sommes préparés au pire en Ukraine, le monde doit maintenant nous aider", a-t-il déclaré au journal allemand Bild am Sonntag.

"L'Occident doit comprendre qu'après l'Ukraine viendra le tour des Etats baltes. Nous n'en sommes qu'au début", a prévenu l'édile, faisant référence à une soif de "pouvoir mondial" du président russe Vladimir Poutine. "Lorsque le chancelier allemand Olaf Scholz et les autres chefs d'Etats vont discuter" avec ce dernier, "ils doivent lui faire comprendre une chose: notre pays se protègera contre une attaque et cela aura des conséquences graves", a encore assuré M. Klitschko. M. Scholz prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenski lundi et M. Poutine mardi. Vitali Klitschko, ex-champion du monde de boxe, avait déclaré au début du mois qu'il n'hésiterait pas à "prendre un fusil d'assaut et se battre pour l'Ukraine" en cas d'agression russe. (Belga)