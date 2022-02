"El buen patron" remporte le prix Goya du meilleur film espagnol

(Belga) "El buen patron", une tragicomédie grinçante sur le capitalisme signée Fernando Leon de Aranoa, a remporté samedi le prix Goya du meilleur film espagnol.

Grand favori des Goya, considérés comme les Oscars du cinéma espagnol, "El buen patron" ("Le bon patron") a raflé au total six récompenses dont celles du meilleur réalisateur, du meilleur acteur (Javier Bardem) et du meilleur scénario. Le film raconte l'histoire de Basculas Blanco, entreprise provinciale gérée par Julio Blanco, un petit patron envahissant, toxique et prêt à tout pour atteindre ses objectifs, incarné par Javier Bardem. C'est la deuxième fois que Leon de Aranoa, un ancien scénariste de 53 ans devenu réalisateur sur le tard, remporte le Goya du meilleur film, après "Los lunes al sol" ("Les lundis au soleil") en 2002. "Los lunes al sol" avait déjà valu à Javier Bardem d'être couronné du prix du meilleur acteur. A 52 ans, Bardem est le comédien espagnol le plus primé de l'histoire et un des deux seuls à avoir reçu un Oscar. "El buen patron" avait été nominé vingt fois pour les Goya, un record. Lors de la cérémonie de remise des prix à Valence (est), Blanca Portillo pour sa part a été récompensée avec le Goya de la meilleure actrice pour son rôle de veuve d'une victime de l'organisation séparatiste basque ETA dans "Maixabel", d'Iciar Bollain. L'actrice espagnole de 58 ans avait reçu l'an dernier à Cannes le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans "Volver", de Pedro Almodovar.