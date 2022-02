Prévisions météo: la pluie fait déjà son retour

Le temps restera sec et d'abord encore assez ensoleillé, dimanche, avec essentiellement des nuages d'altitude; dans le courant de la journée, ces derniers deviendront de plus en plus denses à partir de l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes-Fagnes et localement 11°C en plaine. Le vent de sud, d'abord modéré, gagnera ensuite en intensité pour devenir assez fort, et à la côte assez fort à parfois fort. Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 50 ou 60 km/h.

Ce soir, la nébulosité augmenter depuis l'ouest et cette nuit, le ciel deviendra généralement très nuageux avec, surtout sur l'ouest, parfois quelques faibles pluies. En fin de nuit, quelques pluies pourraient aussi concerner le centre du pays ainsi que l'Ardenne.

Les minima seront compris entre 4 et 10°C. Le vent sera assez fort avec des rafales jusqu'à 65 km/h. A la côte, le vent virera au secteur sud-ouest en fin de nuit.

Lundi, la journée débutera sous un ciel chargé avec de la pluie. Assez rapidement, des éclaircies se développeront depuis l'ouest mais l'IRM prévoit aussi des averses, surtout en cours d'après-midi. Un coup de tonnerre ou un peu de grésil ne sera d'ailleurs pas exclu. Les maxima varieront entre 5°C en Ardenne et 10°C en plaine, sous un vent modéré à assez fort, de secteur sud-ouest et avec des rafales jusqu'à 70 km/h.