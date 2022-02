Inondations: la proposition d'Elio Di Rupo pour mieux gérer les situations de crise

Elio Di Rupo était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Le ministre-président de la Région wallonne a notamment été interrogé sur les inondations dramatiques survenus en juillet et la façon dont elles ont été gérées.

Pascal Vrebos: Fin août, vous étiez mon invité. Écoutez ce que vous disiez quand la Wallonie a connu ces terribles inondations. "Être partout en même temps était impossible. Quand on était à Pepinster, on n'était pas à Trooz. Quand on était à Trooz, on n'était pas à Limbourg, etc.". Avant-hier, dans la commission d'enquête sur les inondations, vous avez reconnu, et je vous cite, que "la Wallonie était organisée en silo et sous silo" et qu'il fallait pour l'avenir une autorité unique en temps de crise.

Elio Di Rupo: Ce n'est pas la Wallonie. C'est dans l'administration, dans différentes directions générales, il y a en effet ce phénomène de silo. Je plaide pour qu'il y ait une hiérarchie dans l'ensemble de l'administration pour que les décisions du gouvernement, quand elles sont prises, s'exécutent partout dans l'administration avec une connaissance qui soit identique.

Pascal Vrebos: Pour l'instant ça ne marche pas?

Elio Di Rupo: Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, ça peut marcher mieux. Par ailleurs, on a parlé en cas de crise. Bien sûr, moi je crois que quand il y a une crise comme celle qu'on a connue, on ne peut pas perdre une minute, il faut immédiatement et automatiquement qu'il y ait un ou une manager de crise qui a les pleins pouvoirs. Je crois qu'on ne doit pas demander la bonne volonté des uns ou des autres, non, il faut imposer pour aller au plus vite et aider toutes les victimes.

Pascal Vrebos: Question franchement naïve, est-ce que les assurances ont dédommagé tous les sinistrés wallons à l'heure où l'on parle?

Elio Di Rupo: Non, pas tous. À l'heure où l'on parle, les assureurs ont 57.000 dossiers. 45% de ces 57.000 dossiers ont été indemnisés. Mais certaines assurances, comme Ethias par exemple, qui a plus de 12.000 cas, là 90% des personnes ont été indemnisées.

Pascal Vrebos: Convenablement indemnisées? Ou les assurances sont…

Elio Di Rupo: Alors ça c'est une question entre l'assurance et les citoyens victimes. S'il y a des mécontentements, il y a des mécaniques, notamment un ombudsman qu'il faut solliciter. En dehors de toutes les personnes qui ont une assurance, on a aussi aidé les personnes qui n'ont pas d'assurance, pas au même niveau. Là c'est le fonds régional des calamités. Il y a 5.700 dossiers. Il reste un gros mois et demi pour terminer toutes les formalités administratives. Celles et ceux qui nous écoutent qui ne sont pas assurés, je les invite à téléphoner au 081.32.32.00 pour qu'ils soient aidés à remplir les documents.