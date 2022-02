Diviser le salaire des ministres par deux: Elio Di Rupo répond à la proposition du PTB

Elio Di Rupo était l'invité de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL-TVI. Durant la séquences des cotes sur 10, le ministre-président de la Région wallonne a été confronté à une proposition du Parti du Travail de Belgique (PTB): diviser par deux le salaire des ministres. Voici ce qu'en pense le socialiste.

"Si ça pouvait résoudre toute la misère qu'il y a en Belgique, je pense que tous les ministres le feraient", a rétorqué Elio Di Rupo. Le ministre-président wallon a rappelé que les parlementaires du PTB gagnent la même chose que les autres. "Avec leur argent, ils le donnent au parti et ils font de la propagande. Ils ont dépensé, tenez-vous bien, près de 400.000€ sur Facebook et les réseaux sociaux pour les francophones, et le PTB néerlandophone 900.000€. En tout ils ont dépensé 1,3 million d'euros sur les réseaux sociaux pour enrichir Facebook. Ce n'est pas le cas chez nous et c'est là où véritablement le PTB agit et essaie d'avoir les femmes et les hommes qui ont voté pour les socialistes", affirme le Montois. "Il y a une hypocrisie qui est insupportable".

Le Parlement est déconnecté de la réalité des gens

Sur son site internet, le PTB avance que les députés sont payés 6.000 euros nets par mois. "Le Parlement est déconnecté de la réalité des gens ordinaires en raison des salaires mirobolants des politiciens. La réalité, c’est que les députés constituent une caste de privilégiés", estime le parti communiste.

Le salaire mensuel net d'un ministre dépend de sa situation personnelle, mais la moyenne se situerait autour des dix à onze mille euros.