Convoi de la liberté - Brussels Airport recommande aux voyageurs de prendre leurs précautions

(Belga) Brussels Airport avertit dimanche les voyageurs qui souhaitent relier l'aéroport à prendre leurs précautions alors que la capitale risque d'être perturbée lundi par l'arrivée d'un convoi de la liberté. "Gardez l'actualité à l'œil, arrivez à l'avance et prenez si possible le train", conseille la porte-parole de l'aéroport, Nathalie Pierard. La compagnie aérienne TUI fly a également recommandé à ses passagers devant prendre un vol depuis l'aéroport national de se rendre plus tôt à Zaventem.

Les convois de la liberté, protestation hétéroclite de personnes opposées aux mesures sanitaires, appellent à rejoindre le centre de Bruxelles et son quartier européen demain/lundi. Selon la police française, une centaine de véhicules se dirigeraient vers la capitale belge malgré l'interdiction faite par les autorités de la manifestation. La crainte est que des manifestants bloquent les voies d'accès à l'aéroport de Bruxelles-National. La police sera déployée pour sécuriser ces accès pour les passagers et employés mais Brussels Airport demande aux voyageurs à bien suivre l'évolution de la situation et à partir suffisamment tôt pour ne pas rater leur vol. "Nous recommandons de prendre le train, dans la mesure du possible", ajoute Mme Pierard. Environ 12.000 passagers au départ de l'aéroport national de Zaventem sont attendus lundi. Afin de limiter au maximum le risque pour les passagers partant demain/lundi, le groupe TUI fly leur a également recommandé de respecter l'heure d'arrivée à l'aéroport national par SMS. Pour les vols de courte et moyenne distance, la compagnie leur demande d'arriver environ 2 heures avant le départ de leur vol. Pour les vols long courrier, TUI leur recommande de se présenter 3 heures à l'avance. (Belga)