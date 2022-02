Business de la Saint-Valentin: les amoureux très classiques dans leurs cadeaux mais une nouvelle tendance apparaît

Dans sa chronique dédiée à l'économie et la consommation ce matin, Bruno Wattenbergh a évoqué le business de la Saint-Valentin.

La Saint-Valentin, c’est aussi un événement économique, mais aussi planétaire, car il s'agit d'une des seules fêtes thématiques qui est célébrée le même jour dans le monde entier. Une des raisons d’ailleurs pour laquelle le prix des roses, le cadeau de circonstance, peut doubler ou tripler. Entre 60 et 80% des Belges souhaitent offrir un cadeau représentatif de leur amour à leur moitié à la Saint-Valentin. Et le prix moyen tournait, les années précédentes, autour des 60 euros.

Quelles sont les tendances dans les cadeaux de Saint-Valentin ?

Cela reste relativement stable d’années en années. Ce qui ne change pas, c’est que les amoureux veulent toujours offrir des cadeaux symboles de leur affection. Les fleurs arrivent toujours en première place du classement des cadeaux de Saint-Valentin les plus populaires en Belgique (38 %). Mais beaucoup moins que les années précédentes : il y a 10 ans, on était encore à près de 60%. Les fleurs sont suivies par les vêtements (33 %), la lingerie surtout, puis les bijoux et les parfums. Et puis par un délicieux repas, de plus en plus fait maison (26 %).

Après le jour de l'an, la Saint-Valentin est traditionnellement le premier pic de clients de l'année des restaurateurs, avec un taux de remplissage qui tourne autour des 80 à 100%. On verra ce qui va se passer aujourd’hui car nous sommes un lundi.

À noter que ce qui est nouveau, c’est que pour la Saint-Valentin, un nombre croissant d’amoureux veulent symboliser leur affection de manière écologique. Par exemple en offrant un arbre à la place de fleurs, parce que, comme on le sait tous, les fleurs sont périssables !

On offre généralement aussi des bijoux surtout, de la lingerie, et des petits week-ends, quand la fête tombe un week-end. Et puis il y a aussi les petits gadgets éventuellement sexy qui sont en forte croissance. La fréquentation des love shops physiques et digitaux augmente d’ailleurs traditionnellement pendant la semaine précédant la Saint-Valentin.

Des habitudes différentes selon les communautés

Nos amis flamands fêtent souvent la Saint-Valentin en famille. 20% des Américains, eux, offrent également des cadeaux à leurs animaux de compagnie. Chez nous, en Europe, la tendance est différente : de plus en plus de gens vont faire des cadeaux à leurs amis.

Enfin, dernier détail piquant : les sites de rencontres connaissent un pic d'inscriptions pouvant atteindre 10% au cours de la semaine de la Saint-Valentin