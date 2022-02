Le procès de Mélissa Beth, aspirante policière, a débuté à Mons: "Elle ignore pourquoi elle a poignardé 59 fois la victime"

Le procès de Mélissa Beth, 29 ans, a débuté lundi devant la cour d'assises du Hainaut en l'absence d'un juré. L'aspirante policière est accusée d'une tentative de vol avec plusieurs circonstances aggravantes dont celle d'avoir tué Yvon Gehin, 88 ans, à son domicile de Jurbise, le 22 mars 2020. La jeune femme avait poignardé à 59 reprises la victime.

Elle était censée intégrer le corps de police, mais deux mois avant son entrée, elle a commis un crime sur une personne âgée de 88 ans. Le 7 avril 2020, Mélissa Beth, jeune aspirante inspectrice au sein de l'académie de Jurbise, a poignardé à 59 reprises Yvon Gehin, âgée de 88 ans. Le geste qu'elle a posé reste incompréhensible pour ses proches. "Elle n'a absolument aucun antécédent judiciaire et était vue de façon positive par tout le monde, a révélé son avocat, Me Frank Discepoli. Elle allait renter à la police et ce déchaînement de violence est incompréhensible. Ce sera tout l'enjeu de ce procès. On espère pouvoir en sortir avec une réponse". En effet, selon son avocat, la jeune femme ne parvient pas à expliquer cette violence "ni pourquoi elle a porté des coups, ni autant".

Les enquêteurs ont retrouvé chez elle des vêtements similaires à ceux portés par la personne suspecte qui apparaissait sur les images des caméras. Dans sa voiture, la police scientifique a relevé des traces de sang. Une casquette noire, sur laquelle ont été retrouvées des traces de sang, a été découverte dans le coffre de la voiture.

Il ressort de l'enquête que Mélissa Beth était lourdement endettée et qu'elle devait payer une créance importante pour le 25 mars. La victime détenait chez elle de l'argent liquide, caché dans le grenier. Pour l'accusation, tout laissait à penser que le vieil homme avait été victime d'un vol qui a mal tourné, car de nombreuses pièces de la maison avaient été fouillées, mais pas le grenier. La défense contestera la tentative de vol.

La fille et le petit-fils de la victime, parties civiles au procès, sont représentés par Me Pierre Chomé et Me Larissa Piron, du barreau de Bruxelles.

Le procès est présidé par Adrien Vander Linden D'Hoogvoorst, conseiller à la cour d'appel du Hainaut. Enfin, l'accusation est représentée par Vanessa Samain, substitut du procureur général. Lundi, le président de la cour interrogera l'accusée et entendra le juge d'instruction, les enquêteurs et les experts désignés dans le cadre de cette enquête.