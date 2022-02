Un lundi entre éclaircies et averses localisées

(Belga) Le temps sera variable lundi, entre éclaircies et averses localisées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ces averses pourront parfois prendre la forme de grésil et être accompagnées d'un coup de tonnerre. Le vent sera modéré dans l'intérieur et assez fort en bord de mer. Les rafales se situeront entre 50 et 60 km/h, voire un peu plus sous une averse. Les températures maximales évolueront entre 6 ou 7°C en Hautes-Fagnes et localement 11°C dans la partie centrale.

Mardi, le ciel sera d'abord très nuageux du centre à l'est du pays, avec quelques averses résiduelles en Haute Belgique, tandis que de larges éclaircies se dessineront dans l'ouest. Vers la mi-journée, alors que le ciel commencera à se morceler dans la moitié est, de nombreux nuages d'altitude envahiront la partie ouest. Le ciel se couvrira dans le courant de l'après-midi et une zone de pluie s'engagera progressivement sur toutes les régions depuis le littoral. L'Institut royal météorologique attend de 30 à localement 45 l/m2 de précipitations à partir de mardi 16h00 jusqu'à jeudi 01h00 au sud du sillon Sambre et Meuse. "On dépassera localement les 25 l/m2 sur plusieurs périodes glissantes de 24 heures, ce qui nous entraîne à lancer un avertissement jaune", prévient l'IRM. Les maxima seront eux compris entre 5°C en Hautes-Fagnes et 10°C en plaine. Le vent modéré deviendra assez fort et à la mer fort. En fin de journée, les rafales pourront par endroits dépasser les 60 km/h.