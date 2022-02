Début de la saison des pollens

(Belga) La saison pollinique a officiellement démarré avec la floraison des aulnes et des noisetiers, a annoncé lundi le réseau national de surveillance aérobiologique AirAllergy de l'Institut de santé publique Sciensano.

Les taux de pollen sont susceptibles d'augmenter selon l'évolution des conditions météorologiques, précise Sciensano. Les personnes sensibilisées au pollen de ces arbres risquent donc de développer des symptômes allergiques. Les chatons (nom donné aux inflorescences) des aulnes et surtout des noisetiers sont déjà visibles depuis plusieurs semaines, ajoute Sciensano. Mais ce n'est que depuis ces derniers jours que les grains de pollen qu'ils émettent dans l'air sont détectés dans toutes les stations de surveillance du réseau AirAllergy (deux en Flandres, deux en Wallonie et une à Bruxelles). "Nous arrivons à un stade où les concentrations en pollen d'aulne et de noisetier peuvent rapidement décoller, jusqu'à mille fois plus. Si le temps est maintenu sec au moins quelques jours, les grains de pollen jusque-là confinés dans les inflorescences pourraient se disperser en masse dans l'air", explique Lucie Hoebeke, collaboratrice scientifique du service Mycologie et aérobiologie de Sciensano. Cette année, le début de la saison pollinique de l'aulne et du noisetier est proche de la moyenne des dernières années. (Belga)