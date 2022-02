"Convoi de la liberté": 15 à 20 arrestations et saisie d'"armes qui n'ont rien à faire dans une manifestation"

En direct dans le RTL INFO 13H, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, est revenu sur les barrages filtrants mis en place par la police ce matin pour éviter des débordement liés au passage du "convoi de la liberté" dans notre pays et notamment dans la capitale. Il s'est félicité des actions menées et a confié avoir saisi des armes.

La police a mené plusieurs contrôles ce matin et certains de ces manifestants étaient armés. Le bourgmestre de Bruxelles a confirmé cette information dans le RTL INFO 13 heures. "On a eu quelques arrestations administratives notamment pour du port de matériel prohibé en effet", a-t-il déclaré, précisant tout de même que "la grande majorité était calme et que les dispositifs ont bien fonctionné puisqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas eu de problème d'envahissement de la capitale", a expliqué le bourgmestre de la capitale.

Il précise encore qu'il a eu "entre quinze et vingt arrestations administratives". Philippe Close précise que les armes saisies étaient "des bonbonnes de gaz, des couteaux. Il y a eu un tweet de la police là-dessus montrant toutes ces armes qui n'ont rien à faire dans une manifestation", a-t-il précisé. Lorsqu'il s'agit d'armes pouvant être utilisées pour s'en prendre aux biens et aux personnes, l'arrestation administrative s'impose.

Le bourgmestre de Bruxelles se félicite encore des mesures décidées face au mouvement annoncé : "On annonçait un grand chaos donc je remercie vraiment à la fois la police fédérale et les différentes zones de police d'avoir travaillé. La journée n'est pas finie, il faut rester vigilant et on a eu raison d'agir puisqu'on a découragé cette manifestation qui, comme vous l'avez vu dans d'autres pays, a parfois dégénéré".

"Mon but est aussi de protéger Bruxelles. Et oui, on avait une mesure forte pour dissuader les gens de venir prendre en otage Bruxelles et pour l'instant, ça a réussi", a conclu Philippe Close.