Schaerbeek: plusieurs habitants d'un immeuble, dont 2 enfants, intoxiqués au CO

Une famille, avec deux enfants âgés de 7 et 10 ans, a été transportée à l'hôpital pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO) signalée dimanche soir vers 19h45 au domicile familial situé avenue Rogier à Schaerbeek, a indiqué lundi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. D'autres habitants de l'immeuble ont aussi été hospitalisés.



Les secours ont été appelés car la mère de famille ne se sentait pas bien. À l'arrivée des ambulanciers dans l'appartement situé au 3e étage, leur détecteur CO s'est déclenché. Les valeurs détectées étaient particulièrement élevées dans le logement. La présence du gaz a aussi été relevée aux 2e et 4e étages. En conséquence, deux habitants du 2e ont aussi été transportés à l'hôpital. Un résident du 1er étage a été soigné sur place. L'intoxication a été causée par une installation non conforme et une mauvaise évacuation des gaz de combustion. Les installations de gaz de tout le bâtiment ont été mises sous scellés.