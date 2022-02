Ukraine: Boris Johnson demande à Vladimir Poutine de reculer du "précipice"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé lundi Vladimir Poutine à reculer du "précipice" en Ukraine, estimant la situation "très très dangereuse" avec une invasion russe possible "dans les 48 heures à venir".



"La situation est très très dangereuse et difficile, nous sommes au bord du précipice, mais il est toujours temps pour le président Poutine de reculer", a estimé Boris Johnson sur les télévisions britanniques.



"Nous appelons tout le monde au dialogue (...) pour éviter ce qui serait une erreur catastrophique", a-t-il ajouté.



M. Johnson a décidé d'écourter un voyage dans le nord-ouest de l'Angleterre pour rentrer à Londres, "vu la situation actuelle", a précisé un porte-parole.



Après que le Royaume-Uni a conseillé vendredi à ses ressortissants d'immédiatement quitter l'Ukraine, la cheffe de la diplomatie Liz Truss doit présider lundi après-midi une réunion de crise sur la réponse consulaire à apporter à la situation actuelle.



Boris Johnson présidera lui-même une réunion interministérielle de crise mardi après avoir été briefé par les services de renseignement, a précisé Downing Street.



Il prévoit de se rendre à nouveau en Europe continentale vers la fin de la semaine, pour discuter avec les dirigeants des pays nordiques et baltes.



Et il a souligné qu'il s'entretiendrait avec "plusieurs dirigeants, dont Joe Biden, très bientôt".



Il a appelé les Occidentaux à "montrer un front uni" dans la crise actuelle et en particulier les Européens à réduire leur dépendance au gaz russe en renonçant au gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne.



Alors que Kiev a accusé Washington et Londres d'alarmisme concernant les risques d'intervention russe imminente, Boris Johnson assure que "les preuves sont très claires" : "Il y a quelque 130.000 soldats massés à la frontière ukrainienne et toute sorte d'autres signes montrant des préparatifs sérieux à une invasion".



"Les signes montrent, comme l'a dit le président Biden, qu'au moins ils préparent quelque chose qui pourrait avoir lieu dans les 48 heures à venir", a-t-il ajouté.